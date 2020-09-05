شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقاهى ومخابز ورفع إشغالات وتحصيل غرامات فورية شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن حي ثان المنتزه حملة مكبرة، لضبط المخالفات البيئية والتعديات الضارة بالصحة العامة ورفع الإشغالات والتفتيش على تراخيص المحال والمنشآت التجارية، حيث إستهدفت الحملة المرور على شارع الرحاب وشارع 16 المعمورة و25 طوسون والمعمورة بحري خط رشيد شرق الاسكندرية .

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