شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الثانية للتنسيق: 10٪ من الطلاب لم يسجلوا رغباتهم.. واليوم آخر فرصة للتقديم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنتهي اليوم السبت اخر ايام التقديم على المرحلة الثانية للتنسيق الإليكترونى، حيث تبقى نحو 10٪ من طلاب المرحلة الثانية لم يقوموا بتسجيل رغباتهم حتى الآن.
وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى صباح امس 210 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة،
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