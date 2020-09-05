شكرا لقرائتكم خبر عن حشرة القراد تهاجم أهالى قريتين بالمنوفية ... وحملات رش وتطهير للقضاء عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إداره الأزمات بالوحده وعضويه كل من رئيس وحده ناقلات الامراض بالإدارة الصحيه بقويسنا وأعضاء من الاداره الصحيه، بناءا على شكوي عدد من الاهالى بقريه كفور الرمل واخرين من قرية كفر الشيخ ابراهيم ،بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية

بخصوص تواجد حشره القراد التي يتسبب في وجودها تربيه الكلاب وتواجدها في هذه الشوارع، حيث قامت اللجنه بعمل انواع الرش اللازمه من خلال حملات رش وتطهير للقضاء على هذه الحشره وتم رش الشوارع ومداخل المنازل للقضاء نهائيا على هذه الحشره، ومنع انتشارها لشوارع أخرى