شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : ارتفاع بدرجات الحرارة الـ48 ساعة المقبلة.. وأمطار ببعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد ارتفاعاً بدرجات الحرارة اليومين القادمين حيث تصل درجة الحرارة الى 37 درجة مئوية على القاهرة .

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ " المصري اليوم " أن الطقس سيكون حارا رطبا ، ومع زيادة نسب الرطوبة والتي ستصل ل 83 % بالنسبة للقاهرة سيؤدي الى مزيد من الإحساس بدرجات الحرارة .

وأضاف المصدر هناك فرص لسقوط أمطار من متوسطة الشدة لغزيرة على بعض المناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد وهذه الأمطار تكون أمطار رعدية على بعض المناطق المتفرقة نظراً للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق انها منطقة جبلية .

وتابع تفسير هذه الأمطار هو تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مع وجود مصدر رطوبة من البحر الأحمر يؤدي الى تكون سحب رعدية على بعض المناطق مما يؤدي الى سقوط أمطار .

وأوضح ( اتجاه الهواء يأتي من السعودية يتحمل بكمية بخار مياه كبيرة يمر على البحر الأحمر فيبدأ بتكوين السحب على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ) .

وأكد أنه من الاثنين سيكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع .

وعن طقس اليوم السبت يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية ، حار رطب على القاهرة والوجه البحري ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

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وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 83 – 28 ) ، السواحل الشمالية ( 89 – 45 ) ، شمال الصعيد ( 60 – 22 ) ، وجنوب الصعيد ( 40 – 14 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 37– 25 " ، الإسكندرية " 32 – 25 " ، قنا " 43 - 27 " ، الأقصر " 45– 29 " ، أسوان " 45 – 29 " .