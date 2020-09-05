شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شاب بنهر النيل في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
[page-break]لقى شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل بفرع رشيد بقرية «القنيشة» التابعة لمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود، بغرق شاب في نهر النيل بفرع رشيد أمام قرية «القنيشة».
أسفر الحادث عن وفاة «أحمد .م» 20 سنة، مقيم بقرية الضهرية التابعة للمركز، وتم استخراج الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,582
-
تعافي
76,305
-
وفيات
5,495
كانت هذه تفاصيل خبر غرق شاب بنهر النيل في محافظة البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.