شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شاب بنهر النيل في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

[page-break]لقى شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل بفرع رشيد بقرية «القنيشة» التابعة لمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود، بغرق شاب في نهر النيل بفرع رشيد أمام قرية «القنيشة».

أسفر الحادث عن وفاة «أحمد .م» 20 سنة، مقيم بقرية الضهرية التابعة للمركز، وتم استخراج الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

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