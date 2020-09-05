شكرا لقرائتكم خبر عن «تقدير المصلحة وتنظيم المباح».. عنوان خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن خطبة الجمعة القادمة 11 سبتمبر الجاري ستكون بعنوان: تقدير المصلحة وتنظيم المباح، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد .

وأوضح جمعة أن الخطبة ستكون في حدود عشر دقائق وبذات الضوابط الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي .

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أنه في إطار المتابعة لثاني صلاة جمعة بعد تعليق استمر قرابة خمسة أشهر، لم تحدث أي مخالفات، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.