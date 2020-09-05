شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والعلوم التكنولوجية: خدمات إلكترونية ومعلوماتية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور وحيد غريب عميد أكاديمية الهندسة للعلوم والتكنولوجية أن الأكاديمية في ظل جائحة كورونا تقدم خدمات إلكترونية مثل نظام التعليم الإلكتروني (LMS)، نظام المعلومات للطلاب (SIS)، خدمة البريد الإلكتروني الأكاديمي، بالإضافة إلى توفير خدمة بنك المعرفة المصرى.

وبالنسبة لنظام التعليم الإلكتروني (LMS)فهو يعد منصة إلكترونية لرفع جميع المقررات التي تدرس بالأكاديمية لتصبح مقررات تفاعلية مما يسهم في زيادة القدرة على التحصيل العلمى للطلاب ويعتبر الحل الأمثل في ظل ظروف جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لا يوجد كتب ورقية تباع للطلبة أو مذكرات بل يتم رفع المادة العلمية الخاصة بالمحاضرات على هذا النظام الإلكتروني وكل ما يحتاجه الطالب يكون متاحاً على «الأكونت» الخاصة به، أما بالنسبة لنظام المعلومات للطلاب (SIS) فيختص هذا النظام بميكنة إدارة شؤون التعليم والطلاب بالأكاديمية حيث يتم تسجيل بيان5ات الطالب على النظام عقب إلتحاقه بالأكاديمية والتسجيل الأكاديمي ورصد نتائج الامتحانات ومتابعته خلال سنوات الدراسة حتى التخرج.

وبخلاف هذين النظامين تقدم الأكاديمية خدمة البريد الإلكتروني الأكاديمي، حيث يوجد بالنظام بريد إلكتروني يمكن استخدامه من قِبل المستخدمين سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الإداريين العاملين على النظام، كما يتم توفير خدمة بنك المعرفة المصرى بالأكاديمية من خلال الإيميل الأكاديمي حيث يستطيع طلاب الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التسجيل ببنك المعرفة المصري والاستفادة بالإمكانيات البحثية المختلفة.

وعن الاستفادة من مهارات خريجي الأكاديمية من خلال إلحاقهم بالعمل في شركات وزارة الإنتاج الحربي أوضح عميد الأكاديميةا المصرية للهندسة والتكنولوجية أن سيكون أمام خريجي الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة الفرصة والأولوية للإلتحاق بالعمل في شركات ومصانع الإنتاج الحربي وفقاً لاحتياجات هذه المصانع، كما سيتم توفير فرص لتعيين الأوائل المتميزين معيدين بالأكاديمية، كما سنعمل أيضاً على إقامة (يوم للتوظيف) ندعو فيه الشركات المختلفة وسنعرض فيها مشروعات تخرج الطلاب خلال العام الحالي ليتم توفير فرص عمل للمتميزين منهم، ولكننا بخلاف ذلك نهتم بشكل أكبر بأن نزرع في نفوس طلابنا الاهتمام بمشروعات (ريادة الأعمال)، فكما أوضحت مسبقاً تتعاون الأكاديمية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من الجهات لتدريب الطلاب على مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما نكسبهم المهارات التي تجعلهم مهندسين مطلوبين سواء على المستوى الوطني أو العربي أو حتى الدولي، ونُعلم طلابنا مبدأ «اصنع مستقبلك بيدك»، حتى يبتكروا كل جديد ويكونوا إضافة حقيقية وإيجابية للمجتمع، فسوق العمل في حاجة إلى رواد أعمال ينطلقون إلى السوق الحر بأفكارهم وطموحاتهم لتحقيق مشروعاتهم الخاصة، فهدفنا الأساسى هو دعم الاقتصاد المصرى وتغيير ثقافة العمل لدى أبنائنا الطلبة، فنحن نؤسس حالياً مركزاً لدعم ريادة الأعمال حتى يتم تقديم الدعم اللوجيستى لطلاب الأكاديمية من أصحاب الأفكار العملية التي تخدم مجتمعهم وتقدم حلول مبتكرة للإنتاج، وتدعمهم للحصول على التمويل والدعم الذي يحتاجونه لإطلاق مشروعاتهم من خلال بروتوكولات تعاون مع جهات تمويل وجهات مانحة وحاضنات أعمال.