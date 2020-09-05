شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا: أولويتنا إكساب طلابنا مهارات تؤهلهم لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور وحيد غريب عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، أن الأكاديمية تقدم خدمات تعليمية وبحثية وتلعب دور في ربط التعليم بالصناعة، مشيرا إلى أن الدراسة بالأكاديمية بدأت في العام الجامعي 2015/2016، وان الأكاديمية بصدد تخريج أول دفعاتنا من المهندسين المتميزين في العام الحالي «2020»، حيث أننا مثل أي كلية هندسة نظام الدراسة لدينا 5 سنوات، الأولى المستوى العام حيث أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ثم 4 سنوات دراسية، وتقع الأكاديمية في مدينة السلام كيلو 3 بطريق (القاهرة- بلبيس) الصحراوي بجوار استاد السلام الرياضى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يأتي إنشاء الأكاديمية من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربي على تكامل منظومتها، حيث تمتلك وزارة الإنتاج الحربي منظومة متكاملة تعمل من خلال خمس كيانات (مصانع وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مركز التميز العلمى والتكنولوجى، قطاع النظم والحواسب، شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، قطاع التدريب) وهو ما جعلها جزءاً مهماً في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة إلى جانب مهمتها الأساسية في تلبية الاحتياجات والمطالب العسكرية لقواتنا المسلحة الباسلة

وقد اهتم القائمون على الوزارة بتكامل منظومتها التعليمية، لذلك بخلاف المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب الذي يتبع وزارة الإنتاج الحربي تم إنشاء الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة لتكون صرحاً للتعليم الهندسي، وهي مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح، وتمنح الأكاديمية درجة البكالوريوس في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة، حيث تستهدف تخريج مهندسين أكفاء ومدربين على أعلى مستوى ومؤهلين لخوض غمار سوق العمل في المجالات الهندسية الحديثة، وهى المجالات التي تحتاجها شركات الإنتاج الحربي وغيرها من الصناعات المتقدمة، وذلك لدعم الصناعة المصرية.