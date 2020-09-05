شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نقاط تفاوضية طرحت علي مباحثات مصر والمفوضية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت جلسة المباحثات التي عقدها وزير الخارجية سامح شكري، مع جوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أمس الأول الخميس 8 نقاط تفاوضية بعضها نقاط مشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية، والبعض الأخر تتعلق بالوضع الأقليمي في منطقة الشرق الأوسط والتوترات الجارية في منطقة شرق المتوسط، وكذلك ملف سد النهضة.

وكانت أولي هذه النقاط التفاوضية، نقطة التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والاستثماري، وكذلك التعاون في مجال الصحة والبيئة وحقوق الانسان والطاقة والهجرة غير الشرعية، والملفات الأمنية المشتركة، أما بقية النقاط التفاوضية فشملت الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجه مصر ودول الاتحاد الأوروبي وكيفية العمل المشترك فيما يتعلق بملف الإرهاب، وكذلك الأحداث الراهنة على الساحة الليبية، والتوتر الجاري في منطقة شرق المتوسط، والعمل المشترك لاعادة الاستقرار في كل من العراق وسوريا ولبنان ودول تجمع الساحل والصحراء، والتأكد على دور مصر الرافض لضم إسرائيل للقدس وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقيية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباحثات أكد وزير الخارجية سامح شكري، تناولنا علاقات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لمصر في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، وفيما يتعلق بالنقاط الأمنية قال شكري إن الوضع الأقليمي والتحديات التي تواجه مصر ودول الاتحاد الأوروبي كانت على أولوية هذه الملفات، وبحثنا كيفية العمل المشترك المواجهة هذه التحديات سواء كان ذلك في القضية الفلسطينية أو الأوضاع في ليبيا وتناولنا أيضا التوتر الجاري في منطقة شرق المتوسط وليبيا.

أما جوزيب بوريل نائب المفوضية الأوروبية، فقد أكد أن المباحثات تناولت أيضا عددا من الملفات ،أهمها المتعلقة بقضايا البيئة والصحة والتصدي لفيروس كورونا المستجد، وحزمة المساعدات التي ينوي الاتحاد تقديمها لمواجهة هذه الجائحة، وكذلك ملفات الطاقة والهجرة غير الشرعية وضرورة التصدي بكل حزم لهذه الظاهرة، والاستفادة من النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال، وكذلك قضية إدارة المياه على الرغم أن هذه القضية بعيدة عن اهتمامات دول الاتحاد الأوروبي، إلا أننا نرحب بالمفاوضات المستمرة التي تقوم بها الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة أننا نعترف أن النيل هو عماد الحياة في مصر، لذا نتطلع أن تستمر هذه المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف كافة.

أما النقطة الرئيسية التي تناولتها المباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبي، فقد كانت المشكلات الإقليمية وبخاصة الوضع الليبي، فقد أكد نائب المفوضية الأوروبية أن مصر تعلب دورا مهما ومحوريا في الأزمة الليبية ولولا هذا الدور لما توصلنا إلى قبول اطراف النزاع بوقف لاطلاق النار، مشيراً إلى أن مصر مارست ضغوطاً كبيرة من أجل ترسيم الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه، وقال: أعتقد أن وقف الحرب يبدأ من وقف الاقتتال، والآن امامنا فرصة كبيرة لتثبيت هذه المصالحة، لكن يلزم هذا قيام عدد من الدول بمعاونة مصر لتثبيت عملية وقف اطلاق النار وأن هناك بعضا من الدول لم تحترم هذا الأمر، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى يبذل قصارى جهده لمنع بيع الأسلحة إلى ليبيا، وأن الاتحاد اطلق حملة لمنع تدفقها، وأن الأمم المتحدة هي المتحكمة في تجارة السلاح برا وبحرا، وقد قمنا بتقديم الخدمات للأمم المتحدة وإرسال مجموعة من التقارير تشير لتدفق كميات من الأسلحة وننتظر قرارات الأمم المتحدة لاتخاذ قرار.

أما الرؤية المصرية في هذا الملف فقد أوردها وزير الخارجية سامح شكري بقوله: أن مصر لديها رؤية لحل هذه الازمة، بالتواصل مع الشركاء الاوروبين وغيرهم، لايجاد حلول لخدمة الشعب الليبي وللحفاظ على مقدراته وسلامة أراضيه ومخافة من أنتشار الإرهاب والمرتزقة والتدخلات العسكرية الخارجية في شؤونه، قائلاً: رؤية مصر لم تتغير وهي ضرورة التوصل إلى حل سلمي توافقي، حل ليبي- ليبي وفقا لإطار الصخيرات ومجلس الامن والمبعوث الأممي، وان المجتمع الدولي متفق على حل الازمة من خلال مسار برلين واللجان التي تشكلت سواء كانت اللجنة الأمنية والسياسية أو الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار وتشكيل المجلس الرئاسي الليبي من كل الاطياف الليبية سواء كانت أطياف جغرافية أو سياسية، والتوزيع العادل للثروة وولاية مجلس النواب الكاملة على مراقبة عمل الحكومة والوصول إلى انتخابات برلمانية تضفي الشرعية لهذا الشعب .

Advertisements