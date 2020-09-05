"استمرار الموجة الحارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر الموجة الحارة، التي بدأت الجمعة، فيسود السبت طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية نهارًا، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ورياح معتدلة.

وحول حالة الطقس ليلًا، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع، سقوط أمطار متوسطة تكون غزيزة ورعدية أحيانًا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتأثر بقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويترواح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 25

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 38 24

المنصورة 36 24

الاسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 37 26

نخل 39 22

نويبع 40 30

طابا 38 25

كاترين 35 20

الطور 37 28

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 45 29

أسوان 45 29

ادفو 45 28

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 46 27

شلاتين 40 26

ابو رماد 39 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28

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