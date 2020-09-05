"كورونا" في 24 ساعة| زيادة الإصابات في مصر.. وفرنسا تسجل أكبر حصيلة يومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 157حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 16 حالة جديدة.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من فيروس (كورونا) قبل حلول منتصف العام المقبل.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة الإصابات وانخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

الحكومة تنفي ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالمطارات

استشاري مناعة: كورونا قد يعيش على الأسطح الخارجية لفترة أطول في الخريف

أديب: لا يوجد تفسير علمي لانخفاض نسب إصابات فيروس كورونا في مصر

الصحة العالمية تستبعد إتاحة لقاحات ضد كورونا قبل منتصف 2021

لبنان يسجل 527 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

سوريا: تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 3 ألاف

ترامب: الوفيات بكورونا كانت لتتخطى مليوني حالة لولا ما قمنا به

وفاة رئيس وزراء جزر كوك الأسبق في نيوزيلندا بسبب كورونا

شركة أدوية بريطانية تبدأ التجارب السريرية للقاح أكسفورد المضاد لكورونا باليابان

لقاح "جونسون آند جونسون" ضد كورونا يمنع الإصابة بمرض خطير

الدفاع الروسية: شويجو خضع للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V"

"ذا لانسيت": التجارب الأولية للقاح كورونا الروسي تؤكد نجاحه في إنتاج أجسام مضادة

تركيا تسجل 1612 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: لن نؤيد أي لقاح غير فعال أو آمن ضد كورونا

إيطاليا تسجل 733ر1 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة منذ 4 أشهر

دراسة أمريكية تُرجِّح بلوغ إجمالي الوفيات عالميا بكورونا 8ر2 مليون بنهاية 2020

فرنسا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الفيروس

"في القريب العاجل".. ترامب يعلن توقعاته حول موعد إنتاج لقاح لكورونا

وفاة أول مسؤول سوري بفيروس كورونا

أستراليا تمدد حظر السفر دوليا لثلاثة أشهر إضافية مع فتح الحدود مع نيوزيلندا

عمدة موسكو: قد نواجه بعض الصعوبات مع تفشي كورونا في فصل الخريف

ما سر انخفاض معدلات وفيات كورونا في أفريقيا؟

نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ 3 أشهر

روسيا تكشف موعد بدء تجارب لقاحها ضد كورونا في السعودية

إسرائيل تغلق كلية الضباط بعد تفشي كورونا بها

6 طرق تحميك من الإصابة بـ"كورونا" خلال الحياة اليومية.. انتبه إليها