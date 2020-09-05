​​مصر للطيران تسيّر 44 رحلة دولية اليوم لنقل 4800 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 44 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4800 راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى (أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة ، الخرطوم، بيروت، تونس، جوبا، نيويورك، البحرين)، و3 رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين جويتين إلى كل من (بغداد، أبوظبي)، ورحلة واحدة استثنائية إلى (جدة)، و9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى (شرم الشيخ)، و3 رحلات جوية إلى (الغردقة)، ورحلة واحدة إلى كل من (أسوان، الأقصر)، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4800 راكب.
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