شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 أطنان مسلى وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط 9،750 طن مسلى وجبن أبيض بدون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى داخل مخزن سلع استهلاكية تمهيداً لطرحها للبيع للمواطنين بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية

ومن جانبه اكد عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية ان الحملات مستمرة لضبط المتلاعبين