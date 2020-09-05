تنسيق 2020 .. تعرَّف على موعد غلق تسجيل رغبات طلبات طلاب المرحلة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020 .. تعرَّف على موعد غلق تسجيل رغبات طلبات طلاب المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنتهى فى الساعة السابعة من مساء اليوم، السبت الموافق 5 سبتمبر، أعمال تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2020 ويغلق رابط موقع تنسيق القبول بالجامعات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2020، والتى من المقرر أن يكون موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فى منتصف هذا الأسبوع.
وبدأ موقع التنسيق استقبال طلبات طلاب المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الماضى، بحد أدنى 317.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية بنسبة 77.4% وعدد طلاب 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة، بينما استقبل الموقع أوراق الطلاب الحاصلين على حد أدنى من الدرجات 278 درجة من طلاب الشعبة الأدبية بنسبة 67.8% وعدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة، بإجمالى عدد طلاب 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة من الشعبتين.
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