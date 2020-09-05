شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” طريقة حساب فاتورة كهرباء شهر سبتمبر بالأسعار الجديدة للقطاع المنزلى، والتى ستبدأ شركات توزيع الكهرباء فى تحصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة. وفيما يلى أمثلة لقيمة فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلى وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك الجديدة التى تم تطبيقها منذ يوليو الماضى: - 50 كيلووات ساعة = 20 جنيها‏ ‎

50 * 0.38 = 19 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه ‎ - 100 كيلووات ساعة = 45 جنيها ‏‎‏

50*0.38=19 جنيها

‏ 50*0.48= 24 جنيها

‏‎ ‎

مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه ‎ - 150 كيلووات ساعة = 103.5 جنيها ‎

150 * 0.65 = 97.5 جنيه

‏‎مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات‎ - ٢٥٠ كيلووات ساعة = 189 جنيها

200*0.65=130 جنيها

50*0.69=48 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‏ ‏-300 كيلووات ساعة = 237 جنيها

200*0.65=130 جنيها

‏100*0.96=96 جنيها

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎ Advertisements - 400 كيلووات ساعة = 34 جنيها

200*0.65=130 جنيها

150*0.96=140 جنيها

50*1.18=59جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎ - 500 كيلووات ساعة = 466 جنيها ‏‎

200*0.65=130 جنيها

150*0.96=144 جنيها

150*1.18=177 جنيها ‎ ‎ ‎

مقابل خدمة عملاء = 18 جنيها ‎ - 600 كيلووات ساعة = 584 جنيها ‎ ‏‎

0.65*200=130 جنيها

0.96*150=144 جنيها

1.18*250=295 جنيها ‎ ‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎ - 650 كيلووات ساعة = 643 جنيها ‎ ‏‎

200*0.65=130 جنيها

150*0.96=144 جنيها

300*1.118=354 جنيها ‎ ‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎ - 750 كيلووات ساعة = 910 جنيهات ‎ ‏

750*118=885 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها - 1000 كيلووات ساعة = 1205 جنيها‎

1000 * 1.118 = 1180 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎ - 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها ‎

1200 * 1.45 = 1740 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها ‎ - 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000*1.45=2900 جنيها ‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها



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