وزير التموين يتفقد صومعة بني سلامة بسعة تخزين 60 ألف طن

محمد اسماعيل - القاهرة - يتفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، صومعة بني سلامة بمحافظة الجيزة، بسعة تخزينية 60 ألف طن وعدد الخلايا 12 خلية مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم، والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون منظومة، ومكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

وقال مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الصومعة ضمن المشروع القومي للصوامع، الذي يتضمن 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.

وتلك الصوامع هي بني سلامة بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبني سويف وبهنسه والشيخ فضل بالمنيا وطامية بالفيوم و المفالسة بأسوان.

وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ 15 صومعة ، بما يعادل 70% من الخطة التنفيذية ، وبدأ تنفيذ المشروع فى 20 يناير 2015، على مساحة 20 ألف متر مربع للصومعة الواحدة، ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل، باستخدام ميزان بسكول لوزن أجولة القمح فوق السيارات أثناء عملية الدخول والخروج، وهي تعتبر أهم تقنية في جميع مراحل التخزين حتى تمكن من قراءة كمية الحبوب التى تحويها، وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار.

​