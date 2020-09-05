رئيس الاتحاد البولندي لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم السبت، أندريه جي بيوتر كراسنيكي رئيس الاتحاد البولندي لكرة اليد، يرافقه كل من بيوت واكلوسكي مدير الإتحاد البولندي، وإدوار جوتكووسك المسئول عن تنظيم كاس العالم لكرة اليد في بولندا والسويد 2023، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد، والتي سوف تقام اليوم تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهي النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

وقام أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ممثلا في نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمد كمال وسامح عبدالباسط بالاشراف على إنهاء إجراءات وصولهم على الطائرة النمساوية.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ، وهي النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت فى بلدين ، بينما تنظم القادمة فى 3 دول مما يضع البلاد في تحد جديد، وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة حتى تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد.