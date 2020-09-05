​​اليوم.. سلسلة ندوة نقدية حول الدكتور حسن عطية بالمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد في الـ11 من صباح اليوم السبت، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "حسن عطية.. المنهج والباحث وتعدد الأدوار"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

تتناول الندوة محورين أولها يحمل عنوان "جدل الدور التعليمي وخصوصية معلم الفنون"، يتحدث فيها الباحث الدكتور أحمد عامر، الذي يقدم ورقة بعنوان "أن تكون أستاذًا"، تليها ورقة أخرى للباحث محسن الميرغني، بعنوان "ملاحظات حول تدريس الفنون.. الأستاذ المبدع والملقن"، ويختتم المحور الأول الدكتور محمد سمير الخطيب بورقة بحثية عنوانها "الجدل بين الناقد والباحث الأكاديمي".

أما المحور الثاني بعنوان "حسن عطية.. المهام النقدية والدور الاجتماعي"، يتناول الدكتور محمود سعيد، ورقة بحثية بعنوان "حوار الناقد الجاد.. الإنسان والدور والإنجاز "، يعقبه ورقة بحثية للناقدة رنا عبدالقوي بعنوان "النقد الممارسة الكاشفة وأداة التواصل بين صناع العمل الفني وأفراد مجتمعهم".

ويختتم الندوة الدكتور خالد سالم، بورقة بحثية بعنوان "حسن عطية يغترف من مسرح وسينما أسبانيا وأمريكا اللاتينية".