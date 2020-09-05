​​أول إقليم بقصور الثقافة.. "وسط الصعيد" ينتهي من الهيكلة الإدارية لكافة العاملين فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، انتهاء الهيكلة الإدارية لجميع العاملين بالإقليم ومحافظات الوادي وأسيوط وسوهاج والمنيا.

وقال نبيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جاءت الهيكلة الإدارية، التي انتهت بنهاية الأسبوع الماضي، طبقًا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور لجنة من الإقليم والهيئة العامة لقصور الثقافة من مديري عموم الشؤون القانونية والموارد البشرية والتنظيم والإدارة وأمين لجنة القيادات ورئيس وأمين عام نقابة العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وليعد الإقليم الأول على مستوى الهيئة الذي أنهى إجراءات الهيكلة الإدارية لجميع العاملين فيه".

من ناحية أخرى، اجتمع مدير عام فرع ثقافة المنيا بأدباء المحافظة، لاختيار رئيس نادي أدب مركزي المنيا، وانتهى الاختيار إلى الشاعر أسامة أبو النجا.

كما سيعقد الإقليم مؤتمرًا مع ورؤساء أندية الأدب المركزي، لمحافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج لمتابعة إجراءات تنفيذ مؤتمر أدباء إقليم وسط الصعيد الثقافي في ضوء التعليمات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.