شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والعلوم التكنولوجية: الحد الدنى للقبول هو 85% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور وحيد غريب عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والعلوم التكنولوجية أن الأكاديمية تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات أو الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمي أو الشهادات المعادلة العربية والانجليزية، ويتم القبول عن طريق مكتب تنسيق الجامعات.

وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مكتب التنسيق هو المعني بتحديد الحد الأدنى للقبول للدراسة بالأكاديمية كل عام، لذلك يختلف الحد الأدنى للقبول من عام إلى آخر، وغالباً ما يكون في حدود 85% في المتوسط، موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجهة المختصة بتحديد المصروفات الدراسية، وبشكل عام تعد مصروفاتنا قليلة مقارنة بجودة التعليم المرتفعة للغاية التي نقدمها لطلابنا، وقد بلغت العام الماضى 32 ألف جنيه تقريبا تسدد على قسطين في أول فصل الخريف وأول فصل الربيع، وأود أن أشير إلى أنه يتم تقديم عشرة منح مجانية للطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 96% ويتم ترشيحهم من مكتب التنسيق ويظل هذا الإعفاء من المصروفات سارياً طالما حصل الطالب على معدل تراكمي مرتفع وحافظ على تفوقه في السنوات التالية لإلتحاقه بالأكاديمية، وكذلك أبناء الشهداء يتم إعفائهم من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية خلال الفصل الدراسي التالي للإلتحاق بالدراسة ويظل هذا الإعفاء سارياً طالما حصل الطالب على معدل تراكمي مرتفع، كما تضع الأكاديمية نظاما لتشجيع طلاب الأكاديمية المتفوقين عن طريق تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة متدرجة مع المعدل التراكمي، وتعلن في بداية كل فصل دراسي قائمة الطلاب المتفوقين ونسبة تخفيض المصروفات لكل طالب.

وأضاف أن الأكاديمية لديها صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة الهندسة ومعيدين على أعلى مستوى، ويحصل طلبة الأكاديمية على فرصة التدريب العملي في الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي منذ العام الأول لإلتحاقهم بالدراسة ليواكب الخريج متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى توفير دورات في اللغة والبرمجة وكورسات في مختلف المجالات التي يحتاجونها، فضلاً عن وجود معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة، سواء معامل كيميائية (الكيمياء العامة، الكيمياء العضوية، الهندسة الكيميائية، الكيمياء الكهربية) أو معامل هندسية (ميكاترونكس، التحكم الآلي، الدوائر المنطقية، الدوائر الإلكترونية)، وورش هندسية بها أجهزة حديثة للتدريب، فنحن نضيف كل ما يحتاجه المهندس في التدريب ليصبح قادراً ليس فقط على التشغيل أو متابعة العمل، ولكن يكون قادراً أيضاً على الابتكار والتصميم والتنفيذ حتى يخرج بمنتج جديد متميز يفيد المجتمع.