شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر نشرة بدرجات الحرارة المتوقعة (التفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم السبت وتتضمن درجات الحرارةالمتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .
وقال مصدر بالأرصاد الجوية أن المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: لذلك أصدرناالنشرة اليوم تتضمن درجات الحرارة الفعلية، ودرجات الحرارة المحسوسة والتي تعتمدعلى عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئالتهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية .
وتابع المصدر «نحن دائماً ما نقول أن نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والاحساس بها 39 أو 40، فوجب لذلك ضرورةإصدار النشرة بدرجتي الحرارة لنوضح للمواطنين لماذا درجة الحرارة التي يحسونها عالية بينما تعلنالهيئة أن الحرارة 36 أو 37 .
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة .
نشرة السبت المحسوسة.pdf by Hesham Elghonimy
|
المدينة
|
المتوقعة
|
المحسوسة
|
-
|
عظمي
|
صغري
|
عظمي
|
صغري
|
القاهرة
|
37
|
25
|
39
|
26
|
الاسكندرية
|
32
|
25
|
33
|
26
|
وادي النطرون
|
35
|
24
|
37
|
25
|
طنطا
|
35
|
24
|
37
|
25
|
شبين الكوم
|
36
|
25
|
39
|
24
|
دمنهور
|
34
|
24
|
36
|
25
|
بلطيم
|
31
|
24
|
33
|
25
|
مطروح
|
30
|
25
|
32
|
26
|
السلوم
|
31
|
23
|
33
|
25
|
سيوة
|
38
|
23
|
40
|
24
|
بورسعيد
|
32
|
25
|
33
|
26
|
دمياط
|
32
|
25
|
33
|
26
|
الزقازيق
|
38
|
24
|
40
|
25
|
المنصورة
|
36
|
24
|
37
|
25
|
الاسماعيلية
|
38
|
23
|
40
|
24
|
السويس
|
37
|
25
|
39
|
26
|
العريش
|
34
|
23
|
35
|
25
|
رفح
|
33
|
22
|
34
|
24
|
رأس سدر
|
37
|
26
|
39
|
27
|
نخل
|
39
|
22
|
41
|
23
|
نوبيع
|
40
|
30
|
41
|
25
|
طابا
|
38
|
25
|
40
|
25
|
كاترين
|
35
|
20
|
36
|
21
|
الطور
|
37
|
28
|
39
|
29
|
شرم الشيخ
|
41
|
31
|
43
|
32
|
الغردقة
|
40
|
30
|
41
|
31
|
مرسي علم
|
38
|
28
|
39
|
29
|
الفيوم
|
39
|
25
|
41
|
26
|
بني سويف
|
39
|
25
|
41
|
26
|
المنيا
|
40
|
25
|
41
|
26
|
أسيوط
|
41
|
26
|
42
|
28
|
سوهاج
|
42
|
27
|
43
|
27
|
قنا
|
43
|
27
|
44
|
27
|
الاقصر
|
45
|
29
|
46
|
29
|
أسوان
|
45
|
29
|
46
|
30
|
ادفو
|
45
|
28
|
46
|
29
|
ابوسمبل
|
42
|
27
|
44
|
28
|
الوادي الجديد
|
46
|
27
|
47
|
26
|
شلاتين
|
40
|
26
|
42
|
27
|
ابورماد
|
39
|
26
|
41
|
27
|
حلايب
|
36
|
27
|
38
|
28
|
رأس حدربة
|
35
|
28
|
37
|
28
-
الوضع في مصر
-
اصابات
99,582
-
تعافي
76,305
-
وفيات
5,495
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.