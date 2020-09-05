شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر نشرة بدرجات الحرارة المتوقعة (التفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية ليوم السبت وتتضمن درجات الحرارةالمتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

وقال مصدر بالأرصاد الجوية أن المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: لذلك أصدرناالنشرة اليوم تتضمن درجات الحرارة الفعلية، ودرجات الحرارة المحسوسة والتي تعتمدعلى عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئالتهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية .

وتابع المصدر «نحن دائماً ما نقول أن نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والاحساس بها 39 أو 40، فوجب لذلك ضرورةإصدار النشرة بدرجتي الحرارة لنوضح للمواطنين لماذا درجة الحرارة التي يحسونها عالية بينما تعلنالهيئة أن الحرارة 36 أو 37 .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة .

نشرة السبت المحسوسة.pdf by Hesham Elghonimy

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغري عظمي صغري القاهرة 37 25 39 26 الاسكندرية 32 25 33 26 وادي النطرون 35 24 37 25 طنطا 35 24 37 25 شبين الكوم 36 25 39 24 دمنهور 34 24 36 25 بلطيم 31 24 33 25 مطروح 30 25 32 26 السلوم 31 23 33 25 سيوة 38 23 40 24 بورسعيد 32 25 33 26 دمياط 32 25 33 26 الزقازيق 38 24 40 25 المنصورة 36 24 37 25 الاسماعيلية 38 23 40 24 السويس 37 25 39 26 العريش 34 23 35 25 رفح 33 22 34 24 رأس سدر 37 26 39 27 نخل 39 22 41 23 Advertisements نوبيع 40 30 41 25 طابا 38 25 40 25 كاترين 35 20 36 21 الطور 37 28 39 29 شرم الشيخ 41 31 43 32 الغردقة 40 30 41 31 مرسي علم 38 28 39 29 الفيوم 39 25 41 26 بني سويف 39 25 41 26 المنيا 40 25 41 26 أسيوط 41 26 42 28 سوهاج 42 27 43 27 قنا 43 27 44 27 الاقصر 45 29 46 29 أسوان 45 29 46 30 ادفو 45 28 46 29 ابوسمبل 42 27 44 28 الوادي الجديد 46 27 47 26 شلاتين 40 26 42 27 ابورماد 39 26 41 27 حلايب 36 27 38 28 رأس حدربة 35 28 37 28