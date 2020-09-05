شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الصلاة فى أرض مغتصبة.. أحد علماء الأوقاف يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام عبد العزيز، أحد علماء الأوقاف، إنه لا تصح الصلاة في أرض مغتصبة، مضيفا: "هذه المساجد بنيت بناء عشوائى وأرض مغتصبة ولا تجوز ولا تصح الصلاة بالأرض المغصوبة وجمهور العلماء متفق على هذا". وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن لا يجوز بناء المساجد على الملك العام.

أظهر بث القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لصلاة الجمعة، فضائح شبكة رصد الإخوانية، وكأنها توجه إليها رسالة مفادها نشكركم على حسن تعاونكم فى تدمير كل الأكاذيب بإذاعة ونشر صور مفبركة لصلاة الجمعة، بينما نقلتم دون قصد منكم طبعا صور المساجد الجديدة التى تم افتتاحها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففضحتم أنفسكم بأنفسكم، الأمر الذى يؤكد أنكم لن تستطيعوا خداع المصريين.

ونقلت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية صلاة الجمعة من المسجد الأزهر الشريف الذى شهد أعمال ترميم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما نقلت الصلاة أيضًا من خلال 9 مساجد جديدة تم بناءها وافتتاحها فى عهد الرئيس، بالإضافة إلى 7 مساجد تم افتتاحها اليوم فى سيناء، وهو ما يؤكد فشل رصد الإخوانية فى خداع المصريين .

وكنا اليوم أمام فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، حيث نقلت شبكة رصد الإخوانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بثا مباشرا لصلاة الجمعة عقب انتهاء الصلاة فى جميع المساجد بنحو 18 دقيقة، لتضمن التلاعب في الصور المنقولة على الهواء.