أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة.. صور البابا تواضروس يشكل مجلس فنى ويحدد 12 تخصصا للأعضاء التأمينات تواصل صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه الأحد وزير الأوقاف: ما تم بناؤه من مساجد في 6 سنوات لم يحدث فى أى دولة.. صور الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بأسوان 45 درجة Advertisements ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة ورعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 37 التعليم العالى تعلن تسجيل رغبات 210 آلاف طالب فى تنسيق المرحلة الثانية التأمينات تتنازل عن 90% من المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن بالأسماء.. القوى العاملة تعلن تحويل 13 مليون جنيه مستحقات عمال غادروا الأردن محافظ الجيزة يعلن انتهاء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر وزيرة الهجرة تصطحب الدارسين فى الخارج بزيارة لمتحف القوات الجوية.. صور القوى العاملة تعلن تعيين 831 شابا فى الغربية بينهم 6 من ذوى القدرات الخاصة

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