شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات اللازمة، لأعمال تستهدف إصلاح ماسورة مياه الشرب للخط المغذى لمدينة 6 أكتوبر، وقد بدأت الأعمال منذ لحظات. وقطعت الشركة المنفذة الطريق بشكل جزئى أمام مطلع كوبرى (6) بطريق الواحات، مع إغلاق كامل لمطلع الكوبرى فى الاتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية لمدة ( يوم واحد ) تنتهى الساعة 12 صباح اليوم السبت 5 سبتمبر. Advertisements وطلبت إدارة المرور، القادم من وصلة دهشور الشمالية ويرغب بالعودة مرة أخرى باتجاه طريق الفيوم استخدام الدوران الكائن أمام محطة مياه الشرب الرئيسية بطريق الواحات. وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال لتنظيم الحركة المرورية .

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