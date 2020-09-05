وزير الأوقاف: "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خطبة يوم الجمعة المقبل الموافق 11 سبتمبر 2020م ستكون بعنوان: "تقدير المصلحة وتنظيم المباح، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد".

وأوضح في بيان له، الجمعة، أن الخطبة ستكون في حدود عشر دقائق وبذات الضوابط الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، داعيا الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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