خال بدرجة قاتل.. غرز سكينًا في صدر ابن شقيقته أمام أعينها بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادة الأطفال في القرى، يقضون ساعات النهار في اللهو بمحيط بيوتهم والتي لا تخلو من الشجار قد يمتد لخلاف بين أسرهم إلا أن تلك المرة تسبب لهو الأطفال في مقتل فتى على يد خاله أمام والدته.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابة بقرية كفر قنديل دائرة مركز أطفيح.

ووجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة إلى محل الواقعة تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب.

كردون أمني فرضته قوات الشرطة بمسرح الجريمة. وُعثر على جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة، بها آثار طعنة نافذة في الصدر، وإصابة والدته "صفية" 33 سنة، بمنطقة الرأس.

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وشكّل العقيد محمد مختار مفتش فرقة شرق الجيزة، فريق بحث بمشاركة ضباط مباحث أطفيح بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى.

وكشفت تحريات المباحث تحت إشراف العميد عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن مشادة وقعت بين ابن المصابة ويبلغ من العمر "11 سنة" ونجل خاله بسبب لهو الأطفال، استلزم تدخل الأم التي نهرت الأخير.

خرج الشقيق الأكبر للسيدة ويعمل فراشًا على صوت نجله، ونشبت مشادة حادة بينه وبين شقيقته، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها عليها بحجر محدثا إصابته برأسها.

تفاقمت الأمور بخروج الابن الأكبر للسيدة "17 سنة" من المنزل؛ ليجد والدته طريحة الأرض والدماء تسيل من رأسها، ليتشاجر مع خاله فما كان من الأخير إلا أشهر سلاحًا أبيض غرزه في صدره ليلقى حتفه.

وتمكنت قوة من القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتعيين الخدمات اللازمة لمراقبة الحالة الأمنية. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق إلى النيابة العامة للتحقيق.