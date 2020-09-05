القبض على طبيب نفسي لاتهامه بالتحرش بسيدات في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طبيب لاتهامه بالتحرش بالسيدات لفظيا بمدينة طنطا.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تحرش بهن لفظيا.

وجاء في المنشور أن الطبيب طلب من السيدات إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.. وأمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.