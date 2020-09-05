شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، وإزالتها في المهد على نفقة المخالف، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وقامت رئاسة مركز مدينة اولاد صقر، بحملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الشرطة ،أسفرت عن إزاله ٧ حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ١١٩٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شنت رئاسة مركز ومدينة ههيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز الشرطة أسفرت الحملة عن تنفيذ ١١٦ قرار إزالة املاك دولة و١٦ قرار إزالة مبانى بمساحة (٣٤٩٧٦) متر مربع ما بين أعمدة خرسانية، وأسوار ومباني بالدبش الأبيض ،ومباني خرسانية على الأرض زراعية وأملاك دولة، كما تم قطع المرافق عن المباني المخالفة بواسطة عمال ومشرفي قسم الإنارة العامة، وباستخدام سيارة برج الكهرباء بمجلس المدينة وذلك بالوحده المحليه بشرشيمة.

كما شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ،حملة مكبرة بنطاق دائرة المركز، بالأشتراك مع قوات الأمن حيث تم إزالة ٧ حالات تعدي على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بشنبارة عبارة عن مزارع وأسوار وغرف وملاعب على مساحو ٢٧٠٠ متر.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بحملة إزالات أسفرت عن تنفيذ إزالة التعديات المخالفة بمساحة إجمالية ٣ فدان و١٣قيراط و١٢ سهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بحملة مشتركة مع قوات الامن وتم تنفيذ 34 قرار إزالة للتعديات المخالفهطة بمساحة إجمالية قدرها 14925 متر أراضي زراعية، وتم استرداد 101 فدان أملاك دولة بناحية الوحدة المحلية بصان الحجر البحرية.

وقامت رئاسة حى اول الزقازيق بحملة لإيقاف الأعمال القائمة بأحد العمارات بحارة عوض الله العياط المتفرعة من شارع الضامن بالحريرى وقد تم فك ورفع الشده الخشبيه المعدة لصب السملات المسلحة والتحفظ على الحديد والاسمنت ووضعهما بمخازن الحى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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