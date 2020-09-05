شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يتابع وصول 30 جرارًا أمريكيًا للسكة الحديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد غدا السبت الفريق كامل الوزير- وزير النقل عدد من المشروعات التي تتم بميناء الاسكندرية، كما يتابع وصول ٣٠جرارا أمريكيا للسكة الحديد المصرية تمثل الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية والبالغ عددها ١١٠ جرارا ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها وزارة النقل في ٢٠١٨ مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، فيما يتبقى من صفقة جنرال الكتريك ١٠ جرارات مقرر شحنها فبراير ٢٠٢١.

وكانت وزارة النقل قد تعاقدت مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد وتصنيع 110 جرار، وإعادة تأهيل 81 جرارا آخرين كانت شركة جنرال الكتريك قد وردتهم لمصر في ٢٠٠٩.