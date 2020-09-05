شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إرشادات التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الصحة والسكان، جهودها في حملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شددت عبر صفحتها الرسمية على تويتر على ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل لأنها تمنع تناثر الرذاذ عند العطس أو السعال، قائلة :"احمي نفسك ومن حولك من فيروس كورونا (كوفيد19) ".

كما نشرت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فيديو جراف يوضح إرشادات التسوق الآمن للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، كما نشرت عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لعمل تحليل PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) .

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت وزارة أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و 5479 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.