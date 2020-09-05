شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تدرب أمناء السر على المنظومة التكنولوجيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه من أصغر عضو قضائي وحتى سن الـ50 يجيدون التعامل مع الحاسب الآلى والبعض يستخدم الهاتف الأندرويد ويستخدم اللاب توب لكتابة المذكرات، نسبة كبيرة تتعامل مع آليات التكنولوجيا والحاسب الآلى، ونقوم بتدريب أمناء السر، وعدد كبير منهم على دراية كافية بهذا الأمر.
وأكد أن 90% من الأعضاء القضائيين سعيدين بالمنظومة التكنولوجيا الجديدة.
واستضاف الإعلامي محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.
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