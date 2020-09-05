شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تختار "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان، تقدير المصلحة وتنظيم المباح، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد، مؤكدا فى بيان له اليوم: "الخطبة ستكون فى حدود عشر دقائق وبذات الضوابط الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، صورا لصلاة الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والتي وردت من بعض المديريات الإقليمية ، والتي تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري.



وقالت الوزارة، إن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها، الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح، ومشيرة إلى أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

