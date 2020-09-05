شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إقامة مؤتمر صحفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بحضور ووزير الصحة، حول الإجراءات الكاملة بخصوص عودة الدراسة، ومصادر التعليم الخاصة بمن يملك الإنترنت ومن لا يملك إنترنت، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في 17 أكتوبر، وما يتم التحدث فيه سيكون حول ملامح العام الدراسي الجديد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "بنتعامل مع كل المشكلات حتى بدون ما الناس تطلب أننا نتدخل فيها، وبقول للناس إحنا مع بعض بقالنا سنين، ومش محتاجين استغاثة في أمور بسيطة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والجهات الرقابية، اطمئنوا واحنا عارفين كل المشاكل وبنشتغل عليها بشكل سريع وفوري، ولو في أي تغيير هنقول عليه".

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قائلا إن تسريب الامتحانات قضية مؤسفة، وأن الاهتمام الشديد بتحصيل الدرجات يدفع البعض لأفعال غير سوية، حيث يتم تسريب الامتحان مقابل أموال، ويجدون زبائن لشرائه بسهولة، مشيرا إلى أن امتحانات "سات" دورها متابعة مناهج تلك المدارس والمباني وهكذا، بينما أكاديميا يتم متابعته من الدولة الأم.