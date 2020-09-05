شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف تفاصيل تسريب امتحانات الـ"سات" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تسريب الامتحانات قضية مؤسفة، وإن الاهتمام الشديد بتحصيل الدرجات يدفع البعض لأفعال غير سوية، حيث يتم تسريب الامتحان مقابل أموال، ويجدون زبائن لشرائه بسهولة، مشيرا إلى أن امتحانات "سات" دورها متابعة مناهج تلك المدارس والمباني وهكذا، بينما أكاديميا يتم متابعته من الدولة الأم.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "امتحان سات في مصر هو هو نفس الامتحان في الصين، وفي ناس بتسافر الصين مخصوص عشان تسرب الامتحان في مصر، وبعض هؤلاء الأشخاص تسببوا من حرمان البقية من أكثر من نموذج امتحان، لكن ما تم إلغاؤه في مارس وأبريل كان بسبب فيروس كورونا".

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