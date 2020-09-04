شكرا لقرائتكم خبر عن منسق القوافل الطبية ببنى سويف: علاج 808 مواطن في القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هايدى عبدالوهاب، منسق القوافل العلاجية، انه تم الكشف على 808 مريض، واجراء تحاليل معملية في معمل الدم لـ 25 مواطن، ومعمل طفيليات ل15 حالة، وحالات الأشعة 2 ،عدد 1 نفقة دولة وموجات فوق صوتية 40 حالة كما تم تحويل عدد 4 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، شملت القافلة تثقيف صحي ل140 من اهالى بنى سويف وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا )- الامراض الغير معدية (الضغط والسكر والسمنة)- أورام الصدر- تنظيم الأسرة- النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 65 مواطن

وأكد الدكتور محمد هانىء غنيم، محافظ بنى سويف أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتوفير كافة التيسيرات المطلوبة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتواصل والتواجد الدائم مع القائمين على تنفيذ القوافل الطبية ،مع ضرورة التعاون مع الصحة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا مشيرا إلى أهمية هذه القوافل، والتى تأتي في اطار خطة الدولة لتوفير الخدمة الصحية بالشكل المناسب في القرى والمناطق النائية، وفي اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.