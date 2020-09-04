شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يخنق زوجته حتى الموت بعد مشاجرة على مصروف البيت بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم زوج بمركز مغاغة في المنيا على خنق زوجته، مستخدما غطاء رأس «إيشارب»، حتي لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، بعدما أصيب بنوبة غضب، إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما، بسبب مطالبة المجني عليها الزوج، بتدبير نفقات تكفي مصروفات المنزل، ومرور المتهم بضائقة مالية.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير قطاع البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ بمقتل ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، تقيم بإحدي قري مركز مغاغة، أقصي شمال المحافظة.

وبتوجيه مأمورية أمنية لمحل الواقعة، تبين مقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر أربعين عاما، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما على مصروفات المنزل وعدم قدرته على الإنفاق على الأسرة، لمروره بضائقة ماليه، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا بإستخدام غطاء الرأس «إيشارب» إذ لفظت أنفاسها الأخيرة أمام طفليهما.

تم إيداع جثة القتيلة بمشرحة مستشفي حكومي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.