شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفقت مع آخرين على قتل حماها ثم سرقته».. القبض على متهمين أنهوا حياة مُسن بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فجرت التحريات الأولية لسلطات أمن المنيا، في واقعة قتل فلاح عمره 75 سنة بإحدي قري مركز العدوة، مفاجأة عندما تبين تورط زوجة ابن المجني عليه في الاتفاق على قتله مع شريكين آخرين، لسرقة المجني عليه، ظنا منهم أنه يخفي كميات من الأموال في غرفته.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة العدوة، أقصي شمال غرب إقليم المنيا، بعثور الأهالي على جثة لرجل مسن، في العقد الثامن من عمره، ملقاة بأرض زراعية أمام منزله في إحدى قرى غروب مركز العدوة.

وبالانتقال مأمورية أمنية والفحص، تبين أن الجثة لفلاح يدعي «ع.ا»، 75 عامًا، وبها أثار إصابات بالرأس تؤشر لوجود شبهة جنائية.

بتشكيل فريق بحث من وحدة البحث الجنائي لمركز شرطة العدوة، كشفت التحريات الأولية تورط زوجة ابن المجني عليه، مستغله غياب زوجها المحبوس في قضية مخدرات.

وأفادت التحريات الأوليه، أن زوجة الابن أتفقت مع شخص تعرفه، وأحد أصدقائه على قتل المجني عليه بغرض سرقته، ظنا منهم أنه يمتلك أموال يخفيها، فقاموا بالترصد له والتعدي عليه بأداة حديدية «ماسورة» على رأسه، حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم كبلوا يديه وقدميه وألقوه بالزراعات وسرقوا غرفته.

تم ضبط المتهمين وهم: «ف.ف»، 20 عاما ربة منزل، «م.ا»، 23 عاما عاطل، «م.م»، 18 عاما، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.

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