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«السياحة» ترسل بيانات «المرشدين» للتضامن لسرعة صرق «منحة كورونا»

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هشام شوقي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة بتجميع كافة البيانات الخاصة بالمرشدين السياحيين المقيدين في وزارة السياحة والصادر لهم ترخيص من الوزارة وارسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك للإسراع في صرف الدعم العاجل لهم لمدة أربعة أشهر، في أقرب وقت ممكن.

تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة .

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