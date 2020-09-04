شكرا لقرائتكم خبر عن العنب بـ15 والطماطم بـ3.5 جنيهًا.. ‏‎قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية. ‏‎وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية: ‏‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيه للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 8.5 جنيه. ‏‎-الباذنجان الرومي بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي بـ 7.5 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎-الفلفل البلدي بـ 5 جنيهات والليمون 6 جنيهات. ‏‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها. ‏‎‏‎-التفاح البلدي 17.5 جنيه. ‏‎‏‎-تفاح أمريكي بـ 35جنيها ‏‎‏‎-كانتلوب «أناناس» بـ 10جنيهات Advertisements ‏‎‏‎-بطيخ بـ5،5 جنيه. ‏‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها ‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها. الوضع في مصر

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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