شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية اللاهوت: الكنيسة تسعى لنشر المحبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الجمعة، فعاليات مشروع «معاً من أجل تنمية مصر»، بمنطقة الرأس السوداء شرق الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المشروع الذي عاد لفعالياته الشهر الماضي بعد توقف بسبب وباء كورونا.

وقال المطران سامي فوزي، عميد كلية اللاهوت الأسقفية، في الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، إن الكنيسة تسعى لنشر المحبة وقبول الآخر بين المسلمين والأقباط من خلال مشاريعها المختلفة أبرزها برنامج «معًا من أجل تنمية مصر» الذي تنفذه الكنيسة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير.

وأضاف المطران خلال حفل افتتاح المشروع، أن المحبة حاضرة دائمًا رغم اختلاف الفكر والعقيدة وهو ما نراه واضحًا خلال ورش العمل المختلفة التي ينظمها المشروع فهى فرصة لتبادل الخبرات بين الشباب المتلقين وبين المعلم.

واستشهد «فوزي» بقول السيد المسيح عليه السلام،«حب قريبك من كل قلبك كما تحب نفسك»، موجهًا الشكر للدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية على دعمه الدائم للمشروع.

وأعرب الشيخ الدكتور محمد الخطيب أستاذ الفلسفة والعقيدة والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن سعادته بافتتاح المشروع الذي يجمع الشباب المسلمين والمسيحيين في مكان واحد، مشيرا إلى أن الله خلق التنوع بين الأجناس البشرية والإنسانية ليثري بها البشرية جمعًا، مؤكدًا على أن الاختلاف بين المسلم والمسيحي هو اختلاف تكاملي والهدف في النهاية واحد عبادة الخالق سبحانه وتعالى وقبول الآخر.

وقدم رامز بخيت المشرف على المشروع فيلما تسجيليا وتحدث عن أهمية المزج بين الشباب لمحاصرة الفكر المتطرف والتكاتف معا لأجل تنمية مصر.

وأضاف:«ينطلق مشروع معًا من أجل تنمية مصر بمنطقة الرأس السوداء، بعد النجاح الذي حققه السنوات الماضية في عدد من المجتمعات المحلية بعد أن نفذ برامج توظف طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع».

تلا الكلمات الافتتاحية، بدء ورش تعليم صيانة الغسالات للشبان وصيانة التليفونات المحمولة وتعلم حرفة الكوافير للشابات على أيدى مدربين سبق وتعلموا هذه الحرف من خلال المشروع نفسه.

وتشمل مبادرة مجتمع الرأس السوداء مجموعة من الورش الحرفية لتعلم فنون إصلاح التليفونات المحمولة، صيانة الغسالات، تعلم فنون الكوافير للفتيات، تقنيات التصوير الفوتوغرافى، تعلم صناعة الحلويات، حرفة الكروشيه والإكسسوار.

Advertisements

كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع «معًا من أجل تنمية مصر» قد بدأت الشهر الماضي بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث انطلقت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان «الفن للمجتمع» وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير

من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

الكنيسة الأسقفية تفتتح مشروع "معا من أجل مصر" فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تفتتح مشروع "معا من أجل مصر" فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تفتتح مشروع "معا من أجل مصر" فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تفتتح مشروع "معا من أجل مصر" فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تفتتح مشروع "معا من أجل مصر" فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تفتتح مشروع "معا من أجل مصر" فى الاسكندرية

الكنيسة الأسقفية تفتتح مشروع "معا من أجل مصر" فى الاسكندرية