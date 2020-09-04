شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي: استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو خطوة إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، إن عودة الرحلات بين مصر وروسيا بعد توقف دام خمسة أشهر منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، خطوة إيجابية وبناءة، وتدعم حجم التعاون بين البلدين.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه قد تم تقديم تقرير حول الإجراءات الوقائية المطبقة بمطار القاهرة طبقا لاعلى المعاير العالمية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، من قبل شركاء مجلس الأعمال والبرلمان الروسى، وهو ما عزز من اتخاذ قرار الاستئناف.

جدير بالذكر أن الناقل الروسى يستأنف رحلاته مع القاهرة اعتبارا من 9 سبتمبر الجارى بواقع ثلاثة رحلات اسبوعيا حيث تم فتح مبيعات التذاكر بمكاتبه وعلى موقعه الرسمى، وذلك بعد صدور قرار رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات المالديف فقط بواقع 3 رحلات اسبوعية للقاهرة و2 لكل من دبى وفالينا.