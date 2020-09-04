شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للطب البيطري بملوي في المنيا وإعدام لحوم بلدية مصابة بالسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الطب البيطري بمركز ملوى، جنوب محافظة المنيا، حملات تفتيشية مكبرة على أسواق بيع اللحوم والمجازر، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط وإعدام لحوم بلدية تزن 300 كجم، لإصابتها بمرض السل، وبالكشف بمعرفة مسؤول الطب البيطري، ورئيس قسم المجازر بملوى وبالفحص تبين إصابتها بمرض السل، وتقرر إعدامها بعد إخطار النيابة العامة، وعمل المحضر اللازم.

شدد رئيس المركز على متابعة الأطباء البيطريين للمجازر، وأطقم وتوفير الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام واتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الآمن من مخلفات الذبح، حفاظًا على البيئة.