شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مصلٍ بحضور والدة الشهيد .. أول صلاة جمعة بمسجد الشهيد علاء الدين السماديسى بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط اجراءات احترازية وضوابط وقائية مشددة، أدى نحو 1000 مصلٍ أول صلاة جمعة في مسجد الشهيد علاء الدين السماديسى في الإسكندرية وذلك ضمن 7 مساجد جديدة تسلمتها مديرية أوقاف الإسكندرية وأقامت أول صلاة جمعه بها اليوم.

وأدى خطبة الجمعة في مسجد الشهيد السماديسى بمنطقة حجر النواتية، الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة في مديرية أوقاف الاسكندرية، كما حضرت الصلاة والدة الشهيد المقدم علاء الدين السماديسي، الذي سمي المسجد باسمه.

كما ألقى خطبة الجمعة الشيخ هاشم الفقي، مدير عام الدعوة بمسجد الحق المبين، وألقى الدكتور عبدالرحمن نصر نصار، وكيل المديرية، خطبة الجمعة من مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض بسموحة.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، إن الإسكندرية تزينت اليوم، لافتتاح هذه المساجد التي تعد من الصروح العظيمة التي تدل على عظمة البناء والتشييد وعلى النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في هذه الآونة.

يشار إلى أن المساجد الجديدة، هي مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وتم تخصيص إمام معتمد من وزارة الأوقاف وهو الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك وإمامه الشيخ محمد عبده متولي ابوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد ابراهيم على أمين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد ابراهيم عبدالقادر محمد وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعه، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ على كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وامامه الشيخ إبراهيم على زايد.

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