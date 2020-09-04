شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطهير وتعقيم بمدن وقرى كفر الشيخ للحد من انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،حملات التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة،ـ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين على زيادة الإجراءات الاحترازية واستمرار الرش والتعقيم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة في المواصلات العامة، ودخول المستشفيات وكافة المؤسسات .وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال التطهير والتعقيم، بالمؤسسات الحيوية والأكمنة الحدودية، وصناديق القمامة والشوارع، وذلك بمشاركة الإدارة البيطرية بمطوبس، موجهةً بضرورة الوعي والالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطي هذه المرحلة،وتابع هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع مستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية،حفاظا على صحة المواطنين،

وأشرفَ المهندس احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشراف على اعمال الرش والتطهير للشوارع الرئيسية والفرعية، والأماكن الحيوية بالمدينة، بالإضافة إلى الرش بجهاز الضباب لمكافحة الناموس، والبعوض والحشرات الطائرة، لمنع انتقال الأمراض والاوبئة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والميادين، والحدائق والمنشآت، وذلك من خلال تقسيم 4 فرق بمواتير الرش وتوزيعها بجميع شواطئ المدينة لاستكمال أعمال الرش والتعقيم، بالإضافة إلى رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.وأشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض،على حملات التعقيم والتطهير التي شهدتها عدد من المصالح الحكومية، والشوارع ،لتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.