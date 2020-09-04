شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد الحق المبين فى بشائر الخير 3 بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح كلا من محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية، اليوم الجمعة، مسجد الحق المبين بمدينة بشاير الخير٣، وقاما بأداء أول صلاة جمعة بالمسجد، وذلك بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وهنأ المحافظ أهالى الإسكندرية بمناسبة استلام مديرية الأوقاف ٧ مساجد كبيرة على محور المحمودية، بالإضافة إلى افتتاح ٤ مساجد ببشائر الخير والذي من ضمنهم المسجد الذي تم افتتاحه اليوم.

وأشاد بالبنية الإنشائية بالمساجد وأنها جميعا مبنية على الطراز الإسلامي، وجميعها تعد مجمع خدمي كامل للمواطنين، لافتاً إلى أنه تتراوح مساحة المساجد من ٧٥٠ م إلى ١٠٠٠ م، وذلك بالمقارنة بالمساجد التي سبق هدمها والتي كانت عشوائية ومبنية على أراضي مغتصبة وليس بها أي سلامة إنشائية.

ودعا المحافظ المواطنين بالصلاة في تلك المساجد، ووجه بضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات، مؤكدا عليهم بضرورة الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة على جميع المساجد بنطاق المحافظة.

محافظ الاسكندرية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين

محافظ الاسكندرية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين