شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم مركز تدريب الأفراد بشرطة مطروح لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير مركز تدريب الافراد بشرطة النجدة بالكيلو 3 ضمن خطة المدينة لاعمال التعقيم والتطهير للمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأكد عبدالرازق على استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب. مشيرا إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا مع الموجة الثانية للفيروس وسيتم تكثيف نشر ووضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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