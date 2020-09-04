شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يستقبل 400 شكوى و46 ألف استفسار تتعلق بمبادرة تشجيع المنتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، إنه يوجد أكثر من 4800 آلاف منتج حتى الآن ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلى «ما يغلاش عليك»، وأن هذه المنتجات قابلة للزيادة وتتضمن الأجهزة الكهربائية والمفروشات وتجهيز المنازل وغيرها من المنتجات الأخرى بعيدا عن السلع الغذائية والسيارات، ويحصل المواطن صاحب البطاقة التموينية على نسبة خصم 10% عند شرائه المنتجات ضمن المبادرة بجانب طرح بعض الشركات الخصومات بجانب أيضا الخصومات التي تطرحها الشركات والمنتجين المشاركين في المبادرة والتي تتراوح نسبة الخصومات من 10 إلى 25 % بخلاف نسبة خصم المبادرة والـ10%.

وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن الجهاز تلقى ما يقرب من 400 شكوى تتعلق بمبادرة «تشجيع المنتج المحلى» منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، وتضمنت الشكاوى إعلان بعض الشركات عن المشاركة في المبادرة ونسبة الخصم دون معرفة فروع هذه الشركات بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث يتم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة في المبادرة حتى يتمكن المستهلك في الحصول على نسب الخصم من أي فرع للشركات المشاركة مشيدا بسرعة تجاوب التجار والصناع على تلافى ملاحظات وشكاوى المواطنين مما يساهم في تعزيز استفادة المواطنين من المبادرة الرئاسية وحصولهم على سلع بأسعار مخفضة .

وأشار، أن الخط الساخن للاستفسار عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى، «15303» تلقى أكثر من 46 ألف استفسار من المواطنين عن المبادرة حتى الان وعن المحلات المشاركة ونسب الخصم بجانب ان خدمة «الوتساب» 01000000329، تتلقى ايضا الشكاوى حيث يتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة في المبادرة لإزالة أي معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التي تم الإعلان عنها وهي 10% لأصحاب البطاقات التموينية وبحد أقصى 200 جنيه للفرد المقيد بالبطاقة عند شراء المنتجات ضمن المبادرة.