شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية، سامح شكرى مساء اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث شكرى وبن زايد، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم و رعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.