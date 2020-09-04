شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات.. السيسي يوجه بعلاج مسنة.. وعمرو دياب لدينا الشربينى: ورحمة أبويا بحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم تليفزيون الخليج 365 موجز التريندات لأهم وآخر الأخبار التى تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة.

التريند الأول كان من نصيب اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة اتحاد الكرة المصرى بعد خبر سرقة كأس أمم أفريقيا من مقر الجبلاية.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم فتح تحقيق موسع داخل الاتحاد ومطالبة الحسابات ومسئولى الخزنة الخاصة بالكؤوس والدروع بكشف عن جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى تواجد 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة، وبعض الدروع، ووصف الأمر بغير الطبيعى.

التريند التانى كان من نصيب السيدة المسنة التى تصادف وجودها خلال جولة الرئيس السيسى اليوم الجمعة، بمنطقة شرق القاهرة واشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من بعض الأمراض.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجهت الأجهزة المعنية على الفور إلى منزل السيدة لتقديم العلاج اللازم لحالتها.

التريند الثالث عن البنوك، وتصريحات مصادر مصرفية لـ"الخليج 365"، والتى تؤكد أن البنوك ستبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجارى.

وسيتم تنفيذ القرار بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات اللى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".

التريند الرابع كان من نصيب ظهور النجم الكبير عمرو دياب فى فيديو خلال إحياء حفل زفاف بالساحل الشمالى مع الفنانة دينا الشربينى، وهو يغنى ويرقص على أنغام أغنيته "بحبه"، وقال الهضبة فى آخر الفيديو: "ورحمة أبويا بحبه".

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وطرح النجم عمرو دياب مؤخرا 4 كليبات لأغانية "ده لو اتساب " و"يوم تلات" و"عم الطبيب " و "زى مانتى " وهى الأغانى اللى صدرت فى ألبومه الأخير "سهران".

التريند الخامس كان من نصيب الفنانة أصالة التى فاجئت جمهورها بحذف جميع الصور والفيديوهات من حسابها على إنستجرام لأسباب مجهولة لم تكشف عنها حتى الآن.

ونشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، صور لها برفقة والدتها لكنها لم تذكر أى تفاصيل على حسابها حول حذف منشورات والدتها على انستجرام.

التريند السادس رياضى ومن نصيب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم نادى برشلونة الإسبانى والذى أسدل الستار على سلسلة طويلة من الجدل حول بقاءه في النادى الكتالونى الموسم المقبل.

بدأ هذا الجدل على مدار الأيام الماضية وتحديدًا منذ خروج برشلونة من الدور ربع النهائي لدورى أبطال أوروبا بفضيحة كبيرة بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني 8-2، ليعلن ميسى بقائه في ملعب "كامب نو" حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

التريند الأخير غريب بعض الشىء، وكان عن إعلان أحد أكبر بيوت الدعارة فى أوروبا إفلاسه بعد تعرضه لأضرار عديدة جراء إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن بيت الدعارة الذى يسمى "الباشا" المكون من 10 طوابق ويعد من بين أشهر معالم مدينة كولونيا، يعمل فيه 120 عاهرة، أصبح دون احتياطى لتغطية نفقات المبنى ودفع رواتب موظفيه من عمال وطهاة ومصففى الشعر والكهربائيين والأمن وأفراد النظافة.