شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: بروتوكول مع "المحامين" لتدريبهم على الطرق الحديثة لإقامة الدعاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مراون وزير العدل، أنه سيتم عمل بروتوكول مع نقابة المحامين، بحيث يتم تدريب المحامين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، على كيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء فى إقامة الدعاوي أو الحصول على أي خدمات أخرى من المحاكم، سواء صورة حكم أو شهادة أو ما إلى آخره من أوراق.

وتابع "مراون" خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، هناك مشروع أخر داخل منظومة الرقمنة وهو الأرشيف المميكن، وهو تم البدء فيه بالفعل فى محكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة، وبعدها سيتم تعميمها، إلى باقى المحاكم.

واستضاف الإعلامي محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.